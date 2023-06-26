【賽馬以外】值得尊重的替工！

呢排啲天氣又焗又熱，落完大雨又出猛太陽，搞到人好唔舒服，隨時病埋都唔奇，難怪近期都有啲騎師因為身體不適被迫退下火線，啱啱尋日就輪到潘明輝騎唔到，坐騎被迫換人，結果有「喜蓮心星」、「駿馬快車」同埋「好友心得」闖入三甲。講真，前兩駒分別換咗畀巴度同埋戴文高，配搭更完整，加上本身都算係機會馬，跑入位置亦唔意外，但「好友心得」屬冷門馬，仲要改用黎海榮，令人覺得幕後信心唔算太強，點知最後只係輸畀超班馬「驕陽明駒」，跑贏兩匹熱門「營造組裝」同「吉龍」，單係呢樣嘢，黎海榮呢位替工已經值得一讚啦。

由於冇申請下季牌照，嚴格嚟講黎海榮已經踏入策騎生涯嘅最後階段，以佢今季嘅支持度，真係騎得1場就1場，好似尋日佢原本都係得「驃騎飛」一匹坐騎，結果包尾而回，估唔到臨時多咗隻「好友心得」，臨場冷到54倍，都知機會平平，但榮仔讓此駒擺係前面食胡位，最終爆大冷入Q，筆者已經覺得佢贏咗，同埋呢場三班賽亞軍獎金都接近38萬，唔算太差啦。至少作為替工，黎海榮全力為坐騎爭取最佳名次，佢亦做得到，並不簡單。

睇番黎海榮對上12匹坐騎嘅成績，都算幾得意，其中8駒名次係雙位數，包括2匹包尾，4匹尾二，但亦有4駒跑入三甲，當中係「旅遊達人」兩次入Q，「豐彩華庭」跑第3名同埋尋日入Q嘅「好友心得」，以榮仔呢類下游兼無支持嘅騎師，最近幾個月可以維持逾3成嘅上名率，筆者覺得算可貴，同埋考慮埋佢啲坐騎嘅賠率，絕對交足功課啦。

其實以黎海榮近年嘅成績， 即使佢仲未夠40歲，但依家先轉去幕後的確有啲遲，反而佢師弟蘇狄雄一早決定退居幕後，希望可以盡快升咗副練，結果佢下季已經完成呢個目標，出任沈廐副練，榮仔卻等到下季先起步。不過，始終每個人嘅諗法都唔同，騎馬上陣兼晨操操馬係兩回事，騎師喜歡上陣嘅感覺係好正常，筆者相信如果唔係一啲支持攞唔到，榮仔可能騎多一兩季都唔奇。

回想起筆者當初認識黎海榮嗰時，佢先啱啱畢竟做大師傅，當時佢亦有師傅何良支持，兼且夥拍「好先生」贏咗場三級賽皇太后紀念盃，當然講整體成績，佢唔係最標青，但一直好穩定，喺07/08年試過贏37W，之後兩季都有廿W以上，況且佢喺2010年更夥拍「極奇妙」攻下日本短途馬錦標，成為唯一可以揚威日本一級賽嘅本地騎師，呢項紀錄暫時都係無人打破，就知佢騎功唔差，同埋有時睇到佢末段啲雪花蓋頂式嘅打鞭方式，都算賞心悅目。

不過，筆者好記得以往問黎海榮新馬季目標時，佢成日都會提吓想參加國際騎師錦標賽，可惜喺佢成績好嗰段時間，就有鄭雨滇比佢更好，後期輪到蔡明紹、梁家俊、何澤堯崛起，黎海榮自然無緣參與，結果退休前都係無份玩，以唯一喺日本贏G1嘅本地薑竟然無機會同海外高手喺騎師賽較量，算唔算一種開玩笑呢？

■山無陵