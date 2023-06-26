【7.1免費入場】炎明熹聯同中年好聲音獻唱

為慶祝香港特別行政區成立26週年，香港賽馬會將於本週六（7月1日）在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，並於當日讓市民免費進入馬場公眾席。

7.1當天，香港各界紛紛舉辦慶祝活動，包括政府康樂及體育場所開放供免費使用，也有不少食肆機構提供折扣優惠。香港賽馬會為與市民分享特區成立26週年的喜悅，將於當日讓市民免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，而場內指定場畔快餐廳更會提供美食優惠，多款指定美食飲品將以71折發售，讓市民遊客在共慶回歸的同時，盡享場內精彩的賽馬及美食體驗。

當天將舉行10場黃昏賽事，第4場的「香港回歸盃」及第3場的「粵港盃」是焦點所在。除連場精彩賽事之外，現場將舉行特備節目，包括著名歌星炎明熹於首場比賽前在馬匹亮相圈參與開幕滙演，傾力獻唱多首名曲，而多位中年好聲音實力唱將也會在公眾席大展歌喉。

著名歌星炎明熹獻唱名曲 為7.1回歸賽馬日揭開序幕

著名歌星炎明熹將出席下午3時10分在沙田馬場馬匹亮相圈的開幕匯演，為現場馬迷獻唱多首名曲；此外，電視節目「中年好聲音」優勝者周吉佩、李佳與羅啟豪將於當天在馬場公眾席「好賞食」的表演台為馬迷現場表演。

「香港回歸盃」編為當天第4場，屬第二班途程2000米的賽事，於下午5時35分開跑，賽事總獎金達290萬港元。第3場的「粵港盃」將編為當天第3場賽事（賽程將於稍後公佈），於下午5時正開跑。