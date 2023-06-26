十三少唔搵希威森 一樣有大茶飯？！

今期韋達又嚟料！此位倉主4月起有兩次榮登「練馬師王」，兩次都在谷草夜馬奪得，今期韋廐又派5匹實力馬列陣，隻隻有實力且操足，較特別是未有倚重希威森搏殺，用布文、戴文高及霍宏聲一樣煞食，看來韋達有力在谷草再次成為牽頭馬房。

韋達今次5駒之中，最有望幫韋達「牽頭」衝「皇」的，一定是第7場「神速馬車」，此匹3歲馬在港跑過5戰，近期愈見接近，前仗跑谷草1200米同程，末段內欄窄位竄上得第5，到剛戰改配戴文高，亦與四班極有利的「維港奔流」埋Q，今次賽前練馬師韋達再在晨課親跳，補中決心甚大。至於此倉的愛爾蘭自購馬「大學生」，剛剛出戰谷草一哩成21倍冷門，彎位在最外疊發力，馬匹當時一直內閃，鞍上人希威森難於操控下，仍見餘勢甚佳得一席殿軍，今次換霍宏聲一樣照搏。

第6場四班1200米的「皇帝英明」，上次改爭沙田直路賽跑第9名，其實此馬過往5戰谷草，共取2冠2季而回，上名率高達80%，埋門布文親自試閘並跑得第1，回師最佳出路可再開勝門。

第3場四班1650米的「對衡之星」，剛戰首度於此程上名，當晚頭馬「金寶」早段慢放有利，「對衡之星」能追得第2表現好，已確認現時一哩才合腳法，今次可再接再厲。

第2場的「神舟飛駒」，自購馬由70分起步，到現時低一半跌到35分，上次首度拚入三甲，已見企穩陣腳，相信韋達好想幫幕後開齋，今期「練馬師王」就捧手握重兵的韋達！