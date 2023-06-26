輝哥對上一次起孖 都係出呢兩隻噃...

早前曾有個多月未有頭馬進帳的姚本輝，於5月24日谷草C欄C+3彎夜戰反撲成功，憑「上校」及「總理」起孖。然後隔一周再攻谷草又取2W，頭馬「太陽拍檔」及「精彩生活」俱贏得出色，今勻輝哥安排此兩匹新勝拍檔再次同晚爭功，連同評分有利的「海島材子」，輝哥今次谷戰又可以威！

第7場「太陽拍檔」上季4歲出道跑田草一再上名，因有腳傷底子，2月跑完休賽至今季11月復出，狀態循序漸進。前仗開始轉由布文執韁，先取季軍繼而上仗轉爭谷草順利補中。睇番上仗跑四班1200米排10檔起步，其實都有被頂在外疊風險，但此匹5歲馬相當受控，明顯正處於大勇境地，沿途二疊跟前，直路稍畀已穩操勝劵，贏馬姿態十分輕鬆。開竅進步馬繼續配好拍檔布文進攻，加上贏馬加分後仍留在四班上陣，形勢有利至極，力足再下一城。

第8場「精彩生活」愛爾蘭自購馬較遲熟，跑至今季6歲才踏上佳境，季初於田草一再跑近，未贏欠運，結果於2月轉戰谷草1650米以清脆姿態一放而回，明顯找對出路。雖然再出頭3戰一再飲恨獲亞軍，但上仗轉配潘頓已順利再贏，證明繼續有進步。近仗始終一再負重磅，今次升上三班負磅減至120磅，跑法主動馬有利可圖。輝哥向來支持新騎師，「精彩生活」改配戴文高一樣戰意可靠，此子雖然下季不會續牌，難得有勇馬帥權必想交出好表現，鬥志不用懷疑。

第3場「海島材子」今季1月三降四班曾爆大冷贏馬，睇番近兩戰四班賽全勝，今次返四班改戰3捷路程谷草一哩，惡氣重現。輝哥安排此駒與「太陽拍檔」及「精彩生活」同晚上陣，可配合攻勢，WP要買！