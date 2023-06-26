葉賢兩廐 才系馬同晚博殺！

「美麗」系馬分布在多個馬房，練馬師為了鞏固支持度，部署自然進取，剛周日就有蔡廐「永遠美麗」及東廐「美麗奔馳」同日贏馬，作為馬主最得益。今次有幾匹「才」系馬恃勇爭功，蘇偉賢派「博才」及「宏才」而葉楚航則有「大才」於尾場壓陣，「才」系馬可以數胡了？不妨3駒串勻買贏位！

梁麟炳乃資深馬主，其家族養馬量多，主要用「才」字為愛駒命名，但也不拘泥，現時個人名下也有伍廐的「一代天嬌」。睇番上季與蘇偉賢曾合作贏過「令才」，此駒今季轉至伍廐取3W，但不代表馬主不支持蘇偉賢，早前就將養在希廐的「博才」及「宏才」轉由蘇偉賢訓練，兩駒轉倉後已熱身充足，今晚配合出擊而來，決心非輕。

第1場的「博才」，上仗轉賢廐初出跑田草1800米即進步，拚得亞軍只輸短頭！隨即轉場跑谷草2200米，改配何澤堯鬥後上，排3檔提升把握，有權出頭。

第7場「宏才」轉賢廐跑過兩仗，先跑泥地1200米再跑田草1000米，俱表現平平，但其實轉倉前曾於谷草1200米上名，最近評分再減下，今次只負119磅甚輕，也刻意轉配何澤堯執韁，同「博才」一樣排3檔起步，條件四正，一樣有力拚勝。

至於葉楚航則一直得到梁麟炳家族支持，以往替梁麟炳訓練的「天才」曾兩勝分級賽，的確夠威。現時除了訓練「全才」，也助梁麟炳女兒梁穎頣訓練「奮鬥雄才」及「大才」，第9場「大才」於大前仗配布文追得殿軍，近兩戰用潘頓則保持上名，反映勇態已備，今次回配布文威力無減，機會不可看輕。