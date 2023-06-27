文家良再為前途而戰？！

文家良原本練埋今季便榮休，但因為成績突出獲續牌多一季，踏入季尾階段，馬房未有刻意保留實力，如今距離個人一季頭馬紀錄43W，僅差一場頭馬，要在餘下7個回合刷新紀錄阻力不大。文廐周三晚雖然只遣4駒出戰，「金運來」乘勝再配潘頓，有望延續旺勢，隨時又有頭馬見面。

綜觀季尾階段成績，文家良依然持續穩定，對上8期賽事7次有馬贏，今戰出馬貴精不貴多，只有4駒上陣。早前於6月7日谷草夜賽，文廐出4駒取得1冠1亞，而勝出頭馬正是「金運來」，周三晚再配潘頓力爭連捷。「金運來」一連兩仗於谷草1200米仄準實力後，上場由細潘換大潘，成功取得在港首勝，今戰乘勝追擊排11檔起步，惟練者近期一再有「安遇」及「進優自在」排外檔贏馬，馬房銳氣正盛，再信賴一哥刁鑽走位，連捷機會依然樂觀。

第5場續由布文出戰之「紅海勁」，最近兩仗轉戰田草1400米，可惜一再接近卻未能獲勝，重返首仗即告上名之谷草一哩力謀突破，質新分子今季少跑體力秤先對手，如取位際遇理想，有機會變身。

至於「電子宇宙」贏馬升上三班再戰走樣，進度或許遇上阻力，反而再由潘明輝出戰的「閃耀威龍」，陣上曾有過接近走勢，無疑一連兩仗跑田草1400米表現欠佳，今次轉場出擊兼排好檔，慎防繼「進優自在」再一次爆冷成功，成為邁向紀錄之重要頭馬。