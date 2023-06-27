【練馬師王】神仙難變 吼番夜賽「旋風」！

上期沙田「練馬師王」，蔡約翰的開盤賠率低見1.3倍，熱到燙手，備受操盤人士器重，果然冠軍倉口大開殺戒，全日取得3冠1季成績，成功第15次封王，繼續領導群雄。來到今期谷戰，蔡廐共派5駒列陣，但同屬可爭欠穩之輩，再獲高分的機會不高，宜向其他倉口埋手。

曾經9次揚威跑馬地「練馬師王」的方嘉柏，今期出馬陣容極惡，大有機會連場數胡，值得倚重，當中兩匹1檔馬「包裝旋風」及「祥華孝寬」均有佳態支持，不妨視為重心之選。

列陣頭場的「包裝旋風」，近期取得3連勝，4歲馬銳氣正盛，由於次次只贏短距離，故此仍可留在三班角逐，形勢相當有利。另外，「包裝旋風」首捷由客串的莫雷拉建功，之後兩仗改配班德禮，亦能全部報捷，可見這對人馬頗為合拍。今次改戰跑馬地2200米，柏廐季內在同程累積2冠3季，上名率超過一半，訓練長途馬有一手，可望先拔頭籌，直落取得4連勝。

至於第6場「祥華孝寬」，近期也是交由班德禮主策，先後取得2亞1季，合拍程度亦不用懷疑。此駒上場排12檔，發揮大打折扣，落敗情有可原，今次移至1檔起步，形勢反客為主，肯定可以回復應有表現。查今季所舉行的四班谷草1200米，方嘉柏贏8W最多，加上「祥華孝寬」至今未贏馬交代，鬥志更鮮明。

除上述兩匹餐士馬之外，「獨角獸」、「飛騰騅」、「星運明爵」及「勝利才子」角逐今次所跑路程，均曾取得三甲成績，在合適路程出擊，很容易取得佳績，方嘉柏力爭第10次封王，機會值得樂觀。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 4.0倍

2.韋 達 7.0倍

3.呂健威 8.0倍

4.姚本輝 14倍

5.大衛希斯 17倍

6.苗禮德 12倍

7.羅富全 13倍

8.蔡約翰 14倍

9.告東尼 20倍

10.伍鵬志 17倍

11.沈集成 14倍

12.何 良 20倍

13.蘇偉賢 17倍

14.黎昭昇 35倍

15.葉楚航 30倍

16.丁冠豪 25倍

17.賀 賢 45倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/文家良/徐雨石/高伯新) 30倍