【波馬同樂】勁無敵換人拚個明白

各位好，今次睇好出戰第7場四班1200米的「勁無敵」，經過4場由田泰安策騎熱身後，易配潘頓可以打開在港的勝利之門。

今年3月中首次在港出場的「勁無敵」，一連4場鞍上人都是田泰安，雖然4場都有獎金收，名次亦穩步上揚，上場增程200米更首度上名，惟今場帥權卻交到潘一哥手上，此舉到底是幕後對田泰安失去耐性？還是依照一早訂立的出擊部署？外人不得而知，但有一點可以肯定，就是大大加強我今場用「勁無敵」做馬膽之信心！

連續兩場由布文執韁，先後跑獲1P1W的「太陽拍擋」，今場原班人馬再出擊。論馬本身箭嘴向上，今場檔位亦比對上3仗內移，惜負頂磅135磅，勝算或多或少打了折扣，但上名機會極高。

蔡約翰剛戰殺得性起，「至尊高飛」跑過11次，當中9次有獎金落袋，計馬忠心肯跑。今次檔靚獨嫌磅重，QT配腳首選。

四重彩方面，我會用「太陽拍擋」和「勁無敵」做複膽，配腳除「至尊高飛」外，還有轉戰谷草1200米後表現續有進的「神速馬車」、排靚檔兼被視為何良救命馬之一的「長發」，以及連續3場都能放入Q的「飛騰騅」。祝大家好運！

另外，「南區旺」今次會跑第6場四班1200，奈何要排11檔.......看來還是等下季才繼續努力吧！