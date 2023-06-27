【張基焦點】傑出漢子1檔反擊

呂健威踏入季尾成績依然出色，部分未交代之輩亦把握機會爭取頭馬，「傑出漢子」近期表現理想，今次終於有1檔之助，可望出頭。另外，「迎樂」上仗跑1400米似乎太搶口，今次縮程屬合理部署，換一批對手應有不同演繹。「大學生」漸漸適應環境，本身有卡士，上仗走光後可起作用。「飛馬英雄」曾於三班跑近，落到四班有惡氣。

第9場三班1200米，「傑出漢子」在港8次出賽只得兩次甩獎金，演出水準穩定，可惜仍未贏馬交代，最近則轉爭谷草短途，可惜兩次都抽外檔，結果姍姍來遲，剛戰中段明顯比較慢，因此復課曾用羊毛面箍快跳，配備應該有一定幫助，今次再攻此程抽1檔，主要對手「八駿巨昇」加磅多，「明心知遇」則由好檔變10檔，形勢對「傑出漢子」有利。

第8場三班1650米，「大學生」來港前於外地全數由莫雅策騎，亦曾於三級賽入Q，只跑6仗應該未用盡。來港後適應得快，第3次出賽已跑近，但韋達經常改配備，其後演出徘徊，直到剛戰於谷草一哩臨場賠率不再太冷落，結果後上得第4名，仄準後今回換霍宏聲抽好檔，有權交代。

第3場四班1650米，「飛馬英雄」巴西自購馬來港早期表現一般，但曾於田草1800米抽內檔只不敵「晴王」得亞軍，應有一定實力，剛戰在三班跑谷草1800米亦得第5名，今次落到四班立即改用希威森兼抽2檔，不能忽視。

第4場四班1200米，「迎樂」剛戰初戴羊毛面箍明顯走得太急，今次縮程跑谷草1200米應該更合適，「金運來」、「勇威神駒」及「勇眼光」3匹跑慣谷草的賽駒締速不算快，「迎樂」可望突擊。