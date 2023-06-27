【進階選項】祥華孝寬鬥後勁夠殺

一連5日英國皇家雅士谷賽期出現不少驚喜賽果，8項一級賽的大熱門只得「蹄起勁」一匹勝出加冕錦標，大賽優勝劣敗金句，套在今個皇室賽期並不適用。最令人跌眼鏡是高多芬馬房，歷來在這個賽期成績卓越，今年27匹參賽馬只得5席季軍，面對死對頭古摩亞陣營連番報捷，相信藍營兩位御用練馬師及團隊需要審視部署，向油王交代。近年高多芬在世界各地取得佳績，因而成為一個國際優質品牌，今年馬房在不同範疇拓展業務，早前更推出自家賽馬產品，包括帽、背心、環保袋甚至毛公仔，不過現只接受歐美及杜拜地區訂購。高多芬名下馬匹量多，成績未符合預期亦作外銷，但以南半球澳洲馬為數較多，第6場「祥華孝寬」正是其一。

作為一個國際級團隊且財雄勢大，你再有錢亦無可能購入他們的一線良駒，不過將要求降點，只要一匹識贏馬匹反為容易。正如「電訊飛車」又或「祥華孝寬」之類，身處四班中短途條件配合便可勝。「祥華孝寬」澳洲只跑4次未用盡，季內4次上名未勝，大前仗差一步，上仗12檔拖後再於直路閃閃縮縮追近。未交代今次賽前再試閘壓迫，抽到1檔於今晚拆3組四班1200米對手減弱，跟三四位鬥後勁夠殺。

紅海勁谷戰更妙

睇直路片走勢，第5場「紅海勁」處境與「祥華孝寬」都有點相似，雖然路程場地不同，但入直路又是不斷轉位，像追不似追，終點前在馬群後收手。賽後解畫布文建議增程，今晚重返季初首戰上名的谷草一哩，灰色Street Boss子嗣，但「紅海勁」毛色肖母為灰馬，其母Renaka當年2W便於溫爾及陽光海岸等細場，「紅海勁」窄場能力應該更好，有分頭可追多次。