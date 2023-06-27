【孖T孖住上】神舟飛駒減分已多

長風餐單：強手已去超醒神

今次快活谷夜賽以C欄C+3彎進行，由於跑道較狹窄，加上季尾效應，揀馬始終適宜以跑法機動之輩秤先。

第1口孖T頭關第2場，本來「樂天派」亦係馬膽選擇之一，因為此駒對上一次贏馬，就係跑五班谷草1800米兼配潘頓，今次減夠分落班，即回師贏馬路程兼配潘頓，條件相當似樣，不過既要孭135頂磅，加上排9檔，估計應會留得較後，如此一來，若然步速偏慢，有可能後上不及。反而同場「神舟飛駒」，跑法機動得來又開始踏正軌，5歲北半球馬減分已多，相信上仗入Q，係一個反彈的明確信號，加上跑長途有布文執韁，估計威力會更強。

第3場「超醒神」季內只跑過兩仗，季尾時段單係賺體力已足夠佔上風，況且上仗同程跟前入Q只負於「精彩生活」，今次強手已去，此駒負輕磅當然有權繼續躋身三甲。

梓忠餐單：布文情願唔攻頂

連同今次谷草夜賽，跑馬地賽事今季只餘下最後3個回合，因此各大倉主紛紛派出廐內谷草精英把握最後機會。

第3口孖T兩關都是四班1200米，頭關揀「皇帝英明」作為馬膽，首先布文放棄了騎慣騎熟的「攻頂」，試想一下「攻頂」在四班有爭勝能力而上仗在谷草亦能上名，是一匹機會不錯的馬匹，然而他依然放手不騎。

「皇帝英明」前仗配布文跑同程得第3名，不敵再出依然有好表現的「錢多多」及「福滿寶」，反映賽事水準不俗。再者，「皇帝英明」6月16日戴眼罩試泥閘段段快彈甩對手掄元，看來新配備大有幫助。人強馬勇之下，可視作重心看待。

次關形勢簡單得多，「勁無敵」屢拚無功即強配潘頓，求勝格局；「飛騰騅」連續3仗獲亞，居四班負116磅相當好跑，兩駒作雙膽，大可慳回不少注碼。