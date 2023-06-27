【三重彩地帶】五班+潘頓 勝算「樂」觀

第2場五班1800米，「樂天派」歷來兩場頭馬均在五班取得，並由潘頓操刀，而同程一戰即輕勝，同場亞季殿軍，以及7、8名之後統統補中，班利、人強、路合，數據無敵，馬膽捨我其誰。另一複膽揀「齊喜」，在港苦戰至第20仗才首入三甲，愛爾蘭遲熟長途材此刻才初踏正軌，換田泰安發揮應在鍾易禮之上。

「神舟飛駒」同樣是在剛戰才初次上名的歐洲自購馬，進度箭嘴向上，不難在五班有點作為。「馬主星輝」8歲馬今季仍獲1W2P已相當難得，同程演出準，憑較佳路程性能力足爭入一席。今場估計步速偏慢，「日日靚」隨時又中段變奏。何澤堯這招甚為耍家。「怡昌勇駒」這件綵衣跟賀賢息息相關，轉倉初出已有點走勢，不可不防。

飛騰騅搏贏為止

第7場四班1200米，「飛騰騅」前速準，大前仗同程10檔走二疊亦入Q，今場9檔無礙進取，同程3連亞，復課贏從化草閘，勇態仍在，未交代分子季尾鬥志行先，複膽綽綽有餘。

「勁無敵」上場跟前走入位，唔一定要留得太後，明顯1200亦比1000米合腳法得多，進步中的3歲馬，但12檔要考考潘頓如何克服。「太陽拍檔」上場贏同程姿態談笑用兵，計馬四班遲早留不住，惟姚廐已6期不勝，攻勢有放緩迹象，本身體重亦上升了30磅，好壞難料，有疑點下作配較宜。「神速馬車」上仗造最快末段殺入Q腳，表現進步，韋廐質新馬好開唔怕追。「宏才」轉賢廐熱身兩場後終回師唯一上名路程，跟「博才」一併交予何澤堯操刀，唔似戥腳。■海東