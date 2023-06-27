【J臣研究所】長發檔靚有力贏

季尾一連多個賽日出馬不足，投注額直線下跌，不少人都歸咎黃昏馬問題，筆者認為黃昏馬雖然有影響，但真正原因係一般香港人生活模式問題。現在黃昏馬下午4點開始跑，如果馬迷要準備賽事，真係要將整個星期日時間比晒馬會，已婚男士難逃家庭壓力，好大機會被迫放棄賽事，所以黃昏馬係可以跑，最佳時間係跑星期五，等一眾上班族一收工就當Happy Hour入馬場或搵地方賭馬吹水，跑完馬都只係晚上9點至10點左右，仲可以直落下半場，呢個先似大部分香港人生活模式。

先睇第7場賽事，「長發」筆者早前已有介紹，但當時已講明呢隻馬跑長啲先好，奈何練馬師似乎唔係咁諗，但點都好，季內609場次跑今次同程谷草1200米獲亞軍，喺稍慢步速下，衝上嚟嗰段的確具備四班爭勝水準。至於上仗排12檔，起步捉實擺明冇誠意，今次改排2檔起步，真係有贏馬機會。「太陽拍檔」上場贏馬，但今場負頂磅會打折扣。「至尊高飛」例有一段，初戴防沙眼罩唔好睇小。「勁無敵」睇潘頓點樣克服12檔而已。

尾場似乎都係強中強交鋒，「八駿巨昇」上場段段快都放贏「明心知遇」，「八駿巨昇」今次仍有7磅減，而「明心知遇」轉排外檔會較蝕底。「其藝先鋒」上場留一留住跑，明顯見進步。「傑出漢子」輸過畀「其藝先鋒」，但今次少有地抽到好檔，4隻馬實力旗鼓相當，季尾都係揀隻未贏過嘅「傑出漢子」做馬膽，應該最有戰意。