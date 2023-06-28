【分秒在握】又勇又夠威

實在沒有想過，一位華將竟然有機會衝擊一季100W的紀錄。何澤堯度過了一個近乎完美的賽季，今次騎足9場，其中「勇威神駒」連番搏殺失手，今次終於毋須排大外檔，補中機會樂觀。

何澤堯今季不但打破個人一季頭馬紀錄，而且目前86W，更有些微機會衝擊一季100W的大關，，姑勿論最終能否成功，現時成績已是非常了不起。「神駒」系近年對沈集成支持有加，一匹「雪勇神駒」季內5捷當然將招牌省得立立令，而今次列陣第4場的「勇威神駒」，連番搏失後重交何澤堯手，當然不會錯過交代的好時機。

其實「勇威神駒」的運氣的確有點不濟，對上3次出爭谷草1200米，兩次排12檔，一次排10檔，如此劣勢亦能夠取得2亞1殿，今次運氣稍好移回8檔，當然有權更進一步。事實上，此駒上仗因何澤堯身體不適，臨時換上潘明輝執韁，人馬雖欠缺合作經驗，但表現亦絕對不差，排12檔前速不慢，早段順勢在三疊望空走，入直路前率先發力兼一度出頭，但沿途實在蝕位太多，因此耗力不少下，最終以馬頭位不敵慳到盡的「紅衣火旺」，但本身亦已拋開季軍馬兩個多身位，反映能力實在高強，今次何澤堯重新執韁，當然會力謀交代。

■長風

第4場 9勇威神駒 1勇眼光

4萬眾力得 2有鴻利