【場地點樣】谷草C欄夜賽預測「好地」

6月賽期以今晚跑馬地夜賽做壓軸，9場草地賽事，將以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時45分，就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.72。

連日天氣時晴時雨，今朝亦有灑過幾陣，不過天文台預測，日間部份時間有陽光及炎熱，即使偶爾有幾陣雨，實際情況影響不大，估計仍可維持於正常場地角逐。

今晚正式為季內夜賽踏入倒數階段，仲有一連兩次分別使用C+3欄同全闊A跑道嘅煞科夜賽，講番今期C跑道賽事，當中特色都係跟前有着數，排5檔以內馬匹，能夠攝得好位慳位推進，始終佔上風。

就以上一期嘅5月24日谷草C欄夜賽，9場賽果放頭或跑法主動馬匹，可謂主宰賽果，配合1-5檔排檔形勢，共佔7W，即使「金寶」與「旅英福星」响9檔同7檔贏馬，都係起步切入搶欄帶頭，就此直帶到底。

把握箇中賽事特色，揀馬模式亦會較為明朗化，至於騎師表現，布文向來都係鍾意攝位講留放，响C跑道嘅表現更加事半功倍，唔好計上期停賽，1至4月4期C欄夜賽，佢都全數有頭馬見面，其實澳洲幫騎師响C欄嘅表現相當耍家，潘頓唔在講，就連戴文高首戰谷草C欄，出4件冠亞季殿各一，重返此福地，睇吓Dee哥今戰會唔會又有佳作。