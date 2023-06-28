德國打吡陣容熱鬧 薛達褀圖創新紀錄

薛達褀將會揀騎Aspirant，出戰今屆德國打吡，力圖締造新紀錄。

配會滙合彩池，德國打吡將成為周日海外賽其中戲碼，比起愛爾蘭打吡，呢場响漢堡馬場嘅2400米G1賽事，場面更加熱鬧，排位公布比愛爾蘭打吡早，共有20駒參戰，其中包括咗2匹來自英國賽駒加入戰團。

雖然香港賽馬會仲未公布參戰馬嘅排位同譯名，不過就率先有個初步印象畀大家。無疑德國賽事都播咗幾勻，香港馬迷依然較為陌生，出戰德國打吡嘅3歲精英，普遍出賽次都唔多，相當講求馬匹進度，而响本月11日舉行嘅2200米G2高賓軒錦標(Union-Rennen)，向來被視為呢場大賽嘅重要熱身指標，當中就有唔少馬匹會响星期日再度亮相。

應屆高賓軒錦標得主Straight，首度增程下，以5馬位大勝對手而回，展露鋒芒已成為目前打吡大熱門，如今將會由胡拿嫡系騎師柏祖誠重掌帥印，並且抽排8檔，此駒今季3戰，共獲2冠1季佳績，循序增程下表現大幅躍升。

Straight唯一敗仗，响巴登巴登舉行嘅打吡預賽只跑第3，該役頭馬Fantastic Moon，以4個半身位大勝亞軍Vintage Moon，兩駒今次曾度跑2400米，會否再度成為前駒剋星，無疑分別排在16、17檔，形勢可能變得蝕底。

馬迷較為熟悉嘅騎師，包括曾在港策騎嘅薛達褀，同埋今季响法國發展嘅毛振鵬，都會參與盛事

目前响當地騎師榜遙遙帶領嘅薛達褀，將會夥拍Aspirant出戰，自從前一年以「擅快行」(Sisfahan)摘冠，佢就追平已去世前輩Gerhard Streit，共同保持勝出最多打吡次數騎師紀錄，共贏8屆，當然今年佢就希望把握旺勢，進一步締造新紀錄。

至於毛振鵬，今次重臨就會為前任波士薛根旗下Naples出戰，兩人上屆亦係憑「驚艷力作」(Sammarco)，成為去年德國打吡嘅勝出騎練組合。