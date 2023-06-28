【戰況R1】伍鵬志：我以為都靈福星會影輸

今日頭場三班2200米大長途賽事，潘頓可謂技驚四座，佢策騎「都靈福星」中段變奏，直路率先出頭，但埋門有少少力弱被田泰安嘅「勁駒」過頭，居然步步輸一步贏之下，影相僅勝，為自己帶來季內第161場頭馬，尚欠9場就追平莫雷拉單季170場頭馬紀錄，而「勁駒」只能居屈第2。

賽後，練馬師伍鵬志話「都靈福星」影相定勝負，佢信心唔大，因為「勁駒」上嚟個勢好好，而且「都靈福星」仲係比較稚嫩，寄望日後思想同埋陣上表現成熟啲。潘頓賽後匯報出閘後想上前，但隻馬跑咗大半程先放鬆到，所以喺落山開始發力衝刺。伍鵬志又指「都靈福星」1650米至1800米都追得好，睇埋血統，相信隻馬應付到此程，今場咁啱有2200米，又咁啱潘頓得閒，加上馬少場合，所以一試，結果試出彩虹。至於「都靈福星」來投不久就交出頭馬，伍鵬志話其實隻馬仲後生，一直保持進步，寄望下季可有更佳表現。

今場跑第3名為布文大熱門「高瞻遠矚」，班德禮「包裝旋風」跑第4。

第1場賽果：5-7-2-1

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2.4)

二重彩賽果：5-7(最後賠率28)