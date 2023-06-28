【戰況R2】何良差2場上岸！呢隻煞科前再幫手護級！

何良又建功！差2W畢業！第二場五班谷1800米，兜出去外欄馬好勁，何良的「揚威四方」雖然從未上名，但今晚在楊明綸胯下展現超強鬥心同後勁，一路在出面殺上，最終擊敗亞軍大熱門「神舟飛駒」及季軍潘頓匹「樂天派」，一入圍即刻贏馬，但11分馬今場應該加唔夠26分，即係仲要有W先可以上岸。

楊明綸賽後又同之前咁High到爆，手指指呀，佢今季累積雙位數10w了。至於贏到第14W、只差2場就合格的何良，破咗兩個月齋期，佢話好開心呢隻4歲馬終於建功，佢覺得隻馬際遇啱呢隻馬，楊明綸發揮都出色，同埋賽前贏咗課閘後，隻馬似乎有少少開竅，今日只係做番試閘嘅嘢，幫馬主建功都好開心，同埋今日步速夠快，隻馬走得舒服，上山個段跟啲馬上嚟，本身4歲年青力壯同輕磅，終於建功。

同埋何良話隻馬唔似佢父線咁早熟，本身無速度，係一匹長途馬，同埋隻馬上季同今季係生理同心理都有好大進步，希望隻馬贏完都可以繼續保留，始終隻馬依家先踏升軌，可能會跑多場7月6號個場谷草。

第2場賽果：12-3-1-2

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率2.9)

二重彩賽果：12-3(最後賠率123)