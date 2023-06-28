【戰況R3】葉楚航：今季我啲馬成日排檔差

護級組何良今晚有馬贏，另一需要爭分嘅葉楚航亦交出成績，「星雲浩騰」出動鍾易禮減7磅，結果一放到底爆出16倍冷W，贏出呢場四班賽之後，葉楚航尚欠4場非五班頭馬先合格上岸，而馬季尚餘6個賽日，真係要加油了！

賽後，葉楚航話「星雲浩騰」今場3檔起步，原先想出閘後搶前，帶住前置對手「但求快活」放頭，點知「但求快活」放唔出，唯有自己放，幸好今場步速形勢配合，加上鍾易禮有7磅可減，一切有利因素造就而贏馬。葉楚航又話，「星雲浩騰」經常抽差檔，同廐侶「競駿光輝」差唔多際遇，其實馬房今年好多駒經常排檔不佳，「星雲浩騰」今場抽番好檔，即刻唔使耗力過多都可守前列位置，而呢匹馬埋門喺從化試閘表現好，上場泥地輸完之後，都好肯定泥地性能麻麻，所以送上從化再做工夫，而囝囝喺從化匯報隻馬進度好好，可以運番嚟香港跑。而佢搵咗好多騎師，但都有聘約在身，好彩鍾易禮今場得閒幫手，上場「星雲浩騰」戴眼罩跑可能表現急咗，今場陰差陽錯，除埋眼罩又冇對手搶，可自造步速取勝。

今場跑第2名為霍宏聲「對衡之星」，蔡明紹「但求快活」跑第3，第4名為布文「中華英雄」，艾道拿大熱門「超醒神」冇影。

第3場賽果：10-5-9-2

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率2.6)

二重彩賽果：10-5(最後賠率123)