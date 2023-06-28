【賽後報告】巴度鍾仔拎IPAD罰錢 勇威神駒氣管有血照大勝！

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，何澤堯（「博才」）報告，居坐騎內側的「勁駒」於早段未能展現足夠前速，加上「高瞻遠矚」因受到干擾而居於較他預期為後的位置，坐騎因而居於較預期為前的位置。他續說，坐騎其後在沒有遮擋下居領放馬外側競跑時有點搶口，他認為坐騎未能應付是賽的2200米途程。

第2場：被查詢有關「揚威四方」的進步表現時，練馬師何良表示，該駒上仗未能應付2200米途程。他說，他於該仗後決定讓「揚威四方」於6月13日參加試閘，「揚威四方」當時以首名過終點，他認為該駒從該次試閘中獲得信心，因此今仗交出較近仗為佳的表現。獸醫於賽後立即檢查「從所願」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場： 被查詢有關「星雲浩騰」的進步表現時，練馬師葉楚航告知小組，該駒是賽除去眼罩上陣，在以慢步速領放時能夠放鬆來跑。他說，「星雲浩騰」同樣受惠於見習騎師鍾易禮的獲讓7磅，而這些均是「星雲浩騰」交出進步表現的主因。「超醒神」右前腿不良於行。

第4場：獸醫於賽後立即檢查「勇眼光」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。 同樣於賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「勇威神駒」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。獸醫於賽後立即檢查「龍之威」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第5場：「蟲草之凰」於入閘後煩躁不安，繼而衝出閘廂前門，撞到頭部。獸醫認為「蟲草之凰」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令該駒退出此賽。接近150米處時，「紅海勁」（布文）移至「樂捉鳥」外側，當時該處空位不足，「紅海勁」因而在一段途程上與「飛來勁」互相觸碰及將該駒帶向外跑。在「紅海勁」於「樂捉鳥」的外側望空後，「飛來勁」在「紅海勁」與「獨角獸」之間受擠迫，當時「獨角獸」被「興高采烈」（見習騎師鍾易禮）帶向內跑，而「興高采烈」則在被「金德義」帶向內跑後進一步向內斜跑。「獨角獸」因而在受擠迫之際受擠碰，而「飛來勁」則在與「紅海勁」及「獨角獸」互相觸碰後失去平衡。

考慮了所有情況後，小組嚴厲譴責布文，及譴責見習騎師鍾易禮，並且告誡巴度在類似情況下應較今次更早停止催策及修正坐騎。 賽後，梁家俊（「包裝全承」）表示，坐騎於直路彎受困，其後移至「飛來勁」的外側以望空。他說，他於入直路時選擇讓坐騎佔取「大師級」與「獨角獸」之間的空位，但「獨角獸」保持居於「大師級」外側的窄位，坐騎因而在該兩駒之後受困及未能望空直至接近250米處。

第6場：被查詢有關「皇帝英明」是晚領放的跑法時，布文表示，坐騎於6月16日佩戴眼罩參加試閘，陣上走勢強勁。他又說，鑑於是賽的情況，坐騎是晚首次佩戴眼罩出賽，他並未獲發具體指示，但假如賽事步速偏快，他屬意讓坐騎居前競跑及取得遮擋。他說，他於早段讓坐騎順其自然地競跑，趨近首個彎位時讓走外疊的坐騎展步上前領放。他說，他於進入對面直路時試圖約束坐騎以讓坐騎締造可持續更久的步速，但坐騎在「南區旺」居其外側之際開始搶口，儘管他於中段已努力收慢坐騎，但坐騎仍以過快的步速領放，因而於末段未能維持以勁勢衝刺。

第7場：被查詢時，霍宏聲（「勇趣」）報告，坐騎沿途外閃及難以操控。他說，坐騎自600米處起口銜鐵在馬口中移位。他續說，坐騎於轉直路彎時向外斜跑，並且勒避「勁無敵」的後蹄，導致「飛騰騅」在坐騎與「精益大師」之間受擠迫。他說，他因而於直路上未能力策坐騎，直至接近200米處時，坐騎才得以在「簹多福」的外側望空。

第8場：同樣於賽後，潘頓（「無心睡眠」）報告，儘管坐騎能夠取得遮擋，但須走第3疊，直路上在催策下內閃，末段的衝刺僅屬一般。獸醫於賽後立即檢查「無心睡眠」，並無發現任何明顯異常之處。

一般事項：

騎師巴度及見習騎師鍾易禮各被罰款5千元，事緣他們在騎師室範圍內持有iPad，違反賽事規例第155(6)(iii)條。