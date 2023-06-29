惠比壽轉戰香港 誓幫蕭家完打吡夢！

香港打吡大賽係唔少馬主最夢寐以求嘅殊榮，強如郭少明嘅「美麗」系同埋蕭百君嘅紅黑兵團，仍未能染指此場賽事。不過，蕭氏家族有機會於下季一完打吡夢，事關最近喺英國皇家雅士谷賽期贏出1993米G3漢普頓宮錦標嘅「惠比壽」(Waipiro)，馬主蕭百君已決定讓愛駒轉往香港發展，目標就係下季香港打吡大賽。

作為「夏威夷」同母細佬嘅「惠比壽」，今年復出先於新市場贏咗場2000米賽事，然後於膠沙地2400米嶺飛打吡預賽跑第2名，再進軍英國打吡後上得第6名，最近則成功贏出漢普頓宮錦標，而兩屆遮打盃冠軍「將王」同樣曾贏漢普頓宮錦標，反映「惠比壽」級數及能力。

練馬師韋嘉最近透露，對於「惠比壽」離開英國轉戰香港，佢當然感到可惜，但佢亦明白自2015年獲得蕭氏家族支持後，佢嘅最大任務係訓練出色賽駒，甚至係有能力贏香港打吡大賽嘅佳駟，而「惠比壽」正正符合條件，事關此駒擅跑快馬，同時有極強加速力，加上係前香港打吡亞軍「夏威夷」同母細佬，而佢於下年3月亦會嚟香港，到時一定會為「惠比壽」打氣。