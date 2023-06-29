今屆女皇盃亞軍 瞄準札幌紀念賽復出

今季女皇盃由沈集成馬房「浪漫勇士」輕鬆以2個馬位取勝，而亞軍則由日本代表「先見」取得。目前「先見」在宮城縣放草休息，而馬會社台賽馬團體(Shadai Thoroughbred Club)正式官宣，「先見」下仗將會在8月20日2000米二級賽於札幌紀念賽復出。

練馬師中內田充正指出，早前遠征，分屬「先見」首度出戰國際一級賽，由於本身比較遲熟，本土最高成就，亦只是來港前首勝二級賽金錿賞，但長期保持穩定表現，亦證明本身潛力，預期將會仍有大幅進步空間。

對於下半年部署，中內田充正指出還需視乎於札幌紀念賽之表現，才有進一步定案，若然表現理想，佢就期望會再跑多一場熱身，而以年底來港出戰香港盃為終極目標。

除了「先見」之外，不少日本長途佳駟亦已瞄準札幌紀念賽，包括今屆香港瓶冠軍「瑪蓮必勝」、前杜拜司馬經典賽盟主「大帝」等。往年札幌記念參戰馬陣容鼎盛，事關不少一級賽賽駒都以此仗熱身，為秋季各項大賽做定準備，故這場賽事是日本夏季賽事其中一項焦點，相信屆時又會係一番龍爭虎鬥。