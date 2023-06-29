香港買家出手低 澳洲3歲不敗新星唔肯賣

近年中PP籤嘅馬主，喺外地買馬嘅難度愈來愈高，紙上賽績優秀馬匹，大部分都係天價，於現今經濟環境，唔係個個咁捨得。而日前澳洲方面，就傳出一匹至今3戰不敗嘅不敗新星Mogo Magic，成為幾位香港代理嘅搜購目標，不過該駒馬主面對最高開價嘅120萬澳元(約620萬澳元)就嫌出手低，當然不能成事。

呢匹出自「大抱負」(Duporth)嘅3歲不敗子嗣，頭兩場雖然只係喺悉尼細場贏馬，直至上場移師蘭域表現吸睛，於郭立基胯下再以輕鬆姿態延續不敗戰績，由於仲未有任何分級賽紀錄，香港買家當然期望可以盡快以合理價錢購入呢匹潛力股。

面對620萬港紙嘅開價，馬主當然唔會接受，呢個周末Mogo Magic就會於玫瑰崗馬場再度上陣力爭4連勝，而練馬師高寧思對於馬主拒售來港表示歡迎，並認為此駒絕對具分級賽能力，新季將以10月舉行，總獎金高達嘅200萬澳元The Kosciuszko一級賽為目標。

不過對於香港買家嚟講，亦未盡絕望，因為呢匹3歲新星屬於一匹閹馬，既無配種價值，日後若然衝擊分級賽效果不似預期，一般馬主心態，又會改變主意，隨時歡迎香港買家再度開價。