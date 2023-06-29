【蹄聲妙影】多名攝記信用卡被盜用

馬季進入倒數階段，相信圈內人士經已買定暑假機票去旅行，不過馬匹喺暑假照樣有晨操，點都要有足夠員工做嘢先得，上個禮拜英國皇家雅士谷賽期，周中冇馬跑，剛好畀到部分員工放番幾日假，不少副練同騎馬人亦走番轉短trip，而且機票仲冇暑假咁貴，享盡早鳥優惠，其實都幾爽。

需知去旅行，唔理你book咗咩酒店(時鐘另計)，check in嗰陣絕大部份點都要用信用卡碌deposit做擔保，只要冇喺酒店用過錢，退房冇事就自動取消份deposit，相信有豐富旅行經驗嘅你，實會覺得東星長氣。可是，最近有好幾位日本攝記，接連發生信用卡被盜用慘劇，好多都畀人喺中東國家碌iPhone，而且全部受害人都喺3月採訪過杜拜世界盃嘉年華，正正就喺當地酒店check in時碌過張信用卡，非常離奇，事件仍在調查當中。

不過，身在香港嘅馬經攝記也不能倖免，一樣遇到信用卡被盜用事件，據知呢位攝記極大機會係早半個月喺熱門酒店App用信用卡book酒店時瀨嘢，其實佢張信用卡同好多人都一樣，平時剩係攞嚟自動轉帳寬頻同電話費，直至早幾日突然收到兩單用USD 0.00嘅異常交易SMS短訊，明顯係匪徒越洋test緊佢張卡，於是梗係有理冇理，打電話去cut卡，都算執番身彩！

初步提供:

第3場5「紅旺」

第5場1「龍騰飛翔」

■東星