澳洲買手畀貼士 ISG兩個冧把要記住

香港國際馬匹拍賣會將會明日舉行，原本18匹拍賣馬，隨住Lot 1、Lot 6、Lot 14相繼退出，如今只剩15駒公開競投。金毛獅王靳年近年成為馬會嘅歐洲代理，購入馬匹成績理想，「浪漫勇士」成為生招牌，相信好多買家都會鎖定今年來自歐洲方面嘅揀手貨，不過向來視為ISG供應主流嘅澳洲，馬會當地代理Craig Rounsefell亦喺剛周日嚟咗香港，將會親身參與呢一屆拍賣會嘅拍賣會現況。

近日Craig Rounsefell現身沙田馬場，喺隔離營檢視馬匹之外，亦有到烽火台向練馬師講解購入馬匹狀況，同時亦有參觀馬場設施，而喺今年嘅澳洲復活節拍賣會，佢更高價以90萬澳元(約465萬港元)，購入一匹「信可成真」(So You Think)周歲子嗣，而喺神奇百萬黃金海岸拍賣會中，亦以85萬澳元(約440萬港元)，購入另一匹「豪華房車」(Toronado)周歲子嗣，將會留作明年拍賣會用途。

講番今屆拍賣由佢購入嘅澳洲馬匹，佢就品題咗兩匹心頭好，包括係今屆最高購入價，身價548萬港元嘅Lot 3，呢匹種王「至高無極」(I Am Invincible)子嗣，佢就給多極高評價。另一匹就係以460萬港元購入嘅Lot 13，出自「摘星勇驥」(Zoustar)嘅栗色閹馬，睇吓呢兩匹點題ISG，又會唔會喺明日拍賣會，成為炒熱全場嘅矚目焦點