【賽馬以外】今季呢批3歲馬好麻麻？

今日睇到馬會公布嘅冠軍人馬獎各獎項嘅候選馬匹名單，當然冇咩驚喜，大家都知今季係「金鎗六十」、「金鑽貴人」雙頭馬車格局，反而揚威香港國際賽嘅「加州星球」、「浪漫勇士」下半季演出略為失望，自然無緣做馬王。筆者反而見到最佳新馬嘅名單就有啲驚奇，只得「嫡愛心」、「實現夢想」兩駒入選，前駒由52分加至依家96分，但4W都係谷草，同埋近兩場跑二班賽表現平平，感覺仲係爭啲，而「實現夢想」毫無疑問係今季尾最令人期待嘅新星，兩戰都係行過對手，若然禮拜六順利3連捷，即使評分一定無「嫡愛心」咁高，但如果畀筆者選，似乎「實現夢想」更合符成為最佳新馬。

睇番最近幾季啲最佳新馬得主，上季「金鑽貴人」當然實至名歸，今季更上一層樓，然後再對上幾季嘅「佳運財」、「寶成智勝」、「勝得精彩」同埋「上簽」，嗰季至少取得4W或以上，同埋評分都係超過80分。今季「嫡愛心」符合條件，但「實現夢想」即使周日順利贏馬，評分突破80分，但再出機會唔大，換言之今季最多贏3W，慶幸喺10/11年、11年/12年及14/15嘅最佳新馬「熊英雄」、「崇山寶」同埋「澳斯卡」嗰季都係3戰全勝做最佳新馬，所以就算最佳頒畀評分低啲嘢「實現夢想」，都唔係無道理。

不過，筆者反而為今季呢批3歲馬嘅成績有少少擔心，如果純計PPG，「嫡愛心」的確係成績最好嘅一匹，事關累積4W，若然下周一轉場增程跑1400米都贏埋，絕對係今季最佳新馬，之後就輪到攞到3W嘅「八駿巨昇」，可惜尋晚喺谷草1200米大敗而回，似乎早前打疊贏兩場後，評分開始有阻力。其餘就係「浪茄仔」、「幸運遇見」同埋周末有份上陣嘅「港林福將」、「實現夢想」，都係贏咗2W。其實以香港一季引入咁多3歲PPG，只係得以上幾駒表現較為標青，的確令人擔心嘅。

筆者明白馬匹進度好難講，可能部分下季3轉4歲先成熟，亦有部分可能因為4歲先開始上陣，所以榜上無名，就如今季香港打吡大賽，之前成日比人玩水準低，但依家見到「永遠美麗」、「自勝者強」、「直線力山」全部贏到分級賽，亦有「安遇」早前大勝對手，都知水準唔會太差，所以不排除筆者都會走漏眼，可能今季仲有啲3歲PPG未展現能力，話唔定遲啲好犀利，筆者都想呢個情況出現，始終馬圈需要新星，不論騎練同馬匹都一樣，若然馬匹質素不斷下滑，做馬主嘅無癮，馬迷都睇到唔開心，到算仲大獲啦。

■山無陵