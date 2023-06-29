全港最低分五班馬 蝕分跑贏+15上岸？

昨晚賽事，沈廐「勇威神駒」大讓賽下開齋，加9分扳到60分，但呢隻未係加分最多，加分最誇一隻反而係5班馬「揚威四方」，11分馬昨晚蝕9分上陣，最終後上一擊殺敵，賽後竟然一下子加15分升到26分，剛好脫離淘汰區，計死數咁加分無可厚非，但賽際一隻馬加到咁多分，係唔係要真係交出超級表現先匹配？有時形勢、對手水準低迷可令一隻蝕20、30分馬贏到馬，澳門成日見架喇，但係咪要加足廿幾卅分先啱數？太過神化自己奉行的一套、太過一板一眼、只計死數唔識變通非好事，好多好馬經常贏少少，就因為贏得忟加分唔多，反而水馬因為蝕分呢類次都唔次要嘅條件，偶一為之神勇一仗半仗就狂加分，呢個世界其實都幾反智，謹記冇一套理論是全無破綻的。

講完加分最多，昨晚加分最少係「星雲浩騰」，慢步速放頭賺到盡贏少少，賽後罕有只加4分，下次真係避之則吉。另外「精彩生活」加8分升到72分，「傑出漢子」都加9分開齋，現時扳至75分。

昨晚各場頭馬加分幅度及最新評分：

都靈福星 70+5

揚威四方 26+15

星雲浩騰 50+4

勇威神駒 60+9

興高采烈 58+6

祥華孝寬 54+5

太陽拍檔 65+5

精彩生活 72+8

傑出漢子 75+9