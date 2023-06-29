伍鵬志話到明要40+！

伍鵬志繼剛周日連中三元後，剛谷戰又贏2W，開季前訂下要中紅心達到40W大關，成功做到了！首季開倉有此成績，當然值得拍掌讚好，練者更加未有自滿，透露季內餘下日子會繼續努力，爭取更多頭馬。今次此倉出馬4駒貴精不貴多，隻隻有實力，隨時再贏「練馬師王」。

第6場四班1600米，「發財大師」早前曾在同程累積1冠1亞，上次雖然失三甲，但全程被頂在三疊仍撲近得第6名，表現不差，何澤堯連續4次出策戰意十足，有望再為倉主增添頭馬。

第7場四班1400米，自購馬「俠客行」上次跑到季內第12次，漸服水土首次跑入亞軍，當日在戴文高胯下大半條直路透出，只在最後一步被67倍大冷門「駟跑得」趕過，敗得不值，今次原班人馬再跑1400米，可趁勇態補中。

第9場三班1200米的「綠族無限」，乃名種「遙遠星空」一族，外地曾大勝4個馬位，來港後試閘曾以勁勢追上跑第1，同倉幕後息息相關的新貴「綠族光芒」，上周在潘頓胯下大熱取勝，今次「綠族無限」同樣用潘頓執韁，騎練剛谷戰攜手贏「都靈福星」，近3次合作全勝，相信又會搶攻。

尚有第5場四班1000米，3歲馬「添開心」前仗在同程入Q，剛戰則跑變化地，起步失機沿途落後頗遠，最終只得第9名，今次賽前試閘仄準，排11檔好位要現真身。