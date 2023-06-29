近3次黃昏賽俱贏 鵬哥季尾開飯！

容天鵬上季奪下39W打破個人頭馬紀錄，而今季截至目前則有32W，不過練者季尾未有放緩攻勢，近6期取得5W，而且近3次沙田黃昏賽都有馬贏，今期7.1派出7駒上陣，隨時又係追數日子，各位要小心鵬哥開飯搏殺！

容天鵬今次所派7駒中，先要留意兩匹初次上陣馬，第2場四班1200米的「加飯」，父系「遙遠星空」不少子嗣都有搶攻能力，最近便有「包裝伯樂」一出即以無敵姿態勝出，此匹3歲「加飯」早前在從化3試大閘走勢俱不俗，用戴文高執韁，有分頭必要捧場。至於第5場的「大英才」，同樣安排戴文高執韁，此駒試閘兩度報捷，速度優良，同父馬「威力奔騰」、「武千帥」等都是早熟高質素貨色，此匹容廐3歲灰馬直路賽抽得9檔，要優先考慮。

第3場四班1200米的「伶俐驫駒」，來港第2戰已在潘頓胯下一放絕塵勝出，之後轉跑谷草大敗，上次重返沙田，排12檔被頂在大外疊，轉彎蝕位無數才輸得較遠。今次小休一個多月再臨，6月初由戴文高試泥閘跑第1，未見有波勾問題，仄準出擊有望交出第2W。

第7場四班1400米的「高份數」，初出直路賽跑得第6名，熱身後跑1200米即以強橫後勁追入第2名，睇腳法同走勢都係愈長愈妙，增程而來可期開齋。

至於尾場「超級龍珠」用王牌及回配以往策騎入Q的希威森，排1檔起步正合此匹主動馬發揮，可替鵬哥叫尾胡。既然容廐馬多具實力且普遍有好分頭，一於試試買WP過關啦！