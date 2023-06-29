就快9字頭？玩吓手WIN神今季破百！

繼剛周三起孖後，何澤堯已取得88W，早已打破單季個人最多頭馬紀錄，現時向90W進發。7月尚有6期賽事，何澤堯只要繼續得到實力坐騎，以其騎功及把握力，衝上百W也做到！相信很多馬迷都會為其打氣！今次坐騎中，「實現夢想」在何澤堯胯下兩戰兩勝，「舞林密碼」上仗亦在其胯下衝贏，俱可放心捧場。

今次周六黃昏賽，何澤堯騎足10場且有兩駒極具星味，其中第8場三班1000米，羅廐3歲馬「實現夢想」前仗初出跑四班直路賽收韁大勝5個多馬位，賽後被評磅員重手加12分，結果升三班再次輕勝，實力高得交關。即使上仗後又被加12分，但今次繼續跑三班，保持水準力足再捷。其實此駒初出前已由何澤堯包辦試閘，今次埋門又見何澤堯親跳，人馬合拍兼仄準而來，有望再次發揮強勁威力，3連捷在望。

第9場三班1200米，「舞林密碼」馬主乃舞台王者郭富城，「明星」愛駒剛戰贏馬開竅，星味十足！睇番此駒上仗贏馬後，城城與親友進入凱旋門影頭馬相時，受到馬迷熱烈歡呼，場面熱鬧，若然城城今次再度入場，誓必再次引起哄動。何澤堯已騎過此駒3次，人馬合拍，今次排7檔起步，有望跟機動位置鬥衝，發揮令人信任。

何澤堯尚有很多機會坐騎，第3場柏廐「多多歡笑」以往跑田草1200米3度上名，操好復出安排與「舞林密碼」同日上陣，師徒齊心爭奪此場粵港盃。第2場黎廐「世界籐王」跑過4仗未曾上名但輸唔遠，何澤堯肯重新接手，提防3歲馬突然進步！