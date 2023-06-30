與潘頓攜手乘勝追擊　伍鵬志話明「綠族」有嚟

傲風團體早年養過隻「有得威」，曾兩度遠征日本並取得2個第5名，在港出戰一級賽亦保持準繩表現，而自「有得威」、「勁得威」之後，這件綵衣終再引入新馬，就是今期列陣第9場三班1200米的「綠族無限」。

傲風團體成員之一陳少山，正是「綠族光芒」馬主，另外陳少山亦是上騰團體成員之一，此團體亦有「綠族威」交由姚本輝訓練，可見「綠族」系陣營愈見龐大。

伍廐上周日有「綠族光芒」出戰第2仗已補中贏馬。相隔一周後，練者安排另一匹「綠族」系賽駒登場，「綠族無限」出戰第9場三班1200米賽事，開操以來在港已試過4課閘，潘頓摸過唔放手，而佢同Pierre呢輪合作愉快，今戰更係力爭3連勝。

伍鵬志表示，「綠族無限」來港後適應得好，但來港只幾個月時間，備戰工夫雖已做足，但天氣太熱難免會出汗，自然會脫水，希望馬兒保持到體態交出應有走勢。

練者又謂，「綠族無限」性格文靜，但本身偏向遲熟，外地亦只跑過2仗，如今可趕及在4歲尾階段在港初出，很期待牠的表現，但相信此駒在5至6歲階段會表現更好。