德班七月賽期熱鬧 神蘇初現卜定9駒

明日海外賽除咗轉播愛爾蘭同德國打吡，南非方面一樣烽煙四起，德班七月賽期今屆仲要加埋蘇銘倫初次出戰，可惜始終未有納入滙合彩池戲碼，香港馬迷始終未有機會，透過轉播欣賞呢項賽事。

雖然蘇銘倫去南非客串次數唔少，出戰德班七月讓賽出戰卻係首次，而今個賽日將會編跑12場賽，蘇銘倫全日共接9駒策騎聘約，可以講係佢响南非歷來客串，單日出馬最多一嘅一次。

其實蘇銘倫今仗可以有更多支持，可惜佢散場趕住飛返祖家，以便翌日出戰於多維爾舉行嘅賽事，為免交通上有延誤，騎完第10場稍為梳洗就離場，尾兩場將唔會接受任何策騎聘約。

今次蘇銘倫除咗參加重頭戲之外，全日仲有另一場只限3歲或以上雌參加嘅一級賽，點會少得佢，將會再次夥拍郭克實力馬「沙漠奇跡」(Desert Miracle)，出戰花園省錦標(Garden Province Stakes)，值得一提就係所騎「沙漠奇跡」，馬主正正係現役馬「撼天鐵翼」馬主，而佢響南非本地家族養馬唔少。

至於「沙漠奇跡」馬主Mary Slack，名下將有3駒卜定神蘇掛帥，其餘兩駒則來自另一位名牌練馬師泰利(Sean Tarry)嘅合作，睇吓神蘇今次响南非有咁多支持下，袋咪可以打響頭炮，連場報捷。