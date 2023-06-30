羅富全：實現夢想後生仲四圍望 下季會更好！

羅富全現時已取62場頭馬，表現一如既往般穩定，過往曾訓練不少短途好手，就如開倉初期有「紅衣醒神」，近年「八仟師」、「夢想成金」等，來到今季，後駒亦曾在二班有表現，不過幕後決定安排此駒退役，而同主所養新馬「實現夢想」，表現同樣吸睛，田草直路賽兩出兩捷，加上締速出色，前景當然亮麗。

季內只餘下一場三班1000米直路賽，羅富全著意安排「實現夢想」再度出師，列陣第8場三班1000米田草，練者亦滿意「實現夢想」一連兩仗表現，他指出首仗贏馬比預期輕鬆，而上仗初升三班負輕磅都姿態不錯，然而上仗輕勝2乘半，加了12分覺得有點重手，今仗要負重磅上陣，但都無可避免。

不過今場賽事比較多前置對手，如「不可擋」、「輗多福」、「嘉應精神」等，希望「實現夢想」屆時出閘順利，早段可跟住牠們後方再發力上前，3歲馬仍然稚嫩，有後大進步空間，相信下季表現應會更好。

羅富全又認為，「實現夢想」比較特別，本身體形大隻，而且晨課有點懶洋洋，但不脫稚氣，喜歡四圍望，而牠本身大步又有前速，所以才暫時跑短途賽事，假以時日此駒應可扳長路程發展。