何良呢手馬有冇辦法起孖達標？

何良剛周三跑馬地夜賽勝出「揚威四方」，打破守齋逾兩個月悶局，在護級危急關頭重現一線曙光，如今只差兩場四班或以上頭馬，便能成功達標。周末護級籌碼有「必先生」與「天天得樂」，再加上楊明綸策騎之「好玩福星」，練者精心策劃，自然期望旗下這批馬能帶來勝利，得以延續自己從練生涯。

踏入7月，馬季尚餘6個回合便煞科，護級組作最後衝刺，當中兩位失手便無得留低的練馬師更加不容再失，鄭俊偉尚差1W（四班賽或以上）便可上岸，形勢一片大好，而何良難度加倍需要2W，隨之而來的頻密賽期，均見兩倉不惜兵力全面搶攻，展現無比決心。

第5場「必先生」季尾才加盟何廐，這匹生力軍近戰谷草1200米爭功，可惜只能接近，今趟轉而改攻田草，田泰安多次策騎有晒默契，而且田草1200米曾有亮眼走勢，出王牌縮程出戰直路賽1000米，練者絕非無的放矢。

重配功臣周俊樂

第10場「天天得樂」換上周俊樂可謂駕輕就熟，季初便在騎者胯下報捷，而最近兩仗出爭1400米愈戰愈勇，俱跑入三甲漸復競爭力，今戰力爭頭馬目標清晰，全力以赴下，名次有望拾級而上，成功摘冠。

至於由楊明綸出戰之「好玩福星」，憧憬季內於直路1000米得亞之硬淨賽績，只受挫於「英雄豪傑」，卻壓倒「怡心聲」與「嘉應精神」；經過大半季評分下調，現居四班十分着數，上場跑回起家1200米追勢不俗，正好為今場做好準備。