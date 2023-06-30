下個月2場高班賽冇坐騎 潘頓呼籲可以搵佢幫手

即使已經篤定第6次登上冠軍騎師寶座，今季暫時亦有161場頭馬，但潘頓究竟係咪得到咁多支持呢？真係答你唔到，就以聽日沙田賽事為例，佢本身只得8匹坐騎，慶幸尾場三班1400米嘅「快搏」補出，佢先可以騎9駒上陣。

至於下周一嘅沙田草地夜賽，佢就騎足8場，但下周四嘅9場谷草賽事，佢暫時只係卜咗6匹坐騎，即係3場要坐冷板，其實都幾奇怪。同埋如果有留意之前嘅賽事，都會發現潘頓喺啲高班場合經常無份參與。

對於潘頓嚟講，佢都話近期呢種情況都幾奇怪，甚至亦有提過自己支持唔算太夠，只係其他人都唔相信呢件事，所以即使只係爭9場，但要挑戰莫雷拉嘅170w騎師單季頭馬最多紀錄，都唔係話咁易。就以下周四谷草賽事為例，佢話喺報名前只落實騎4駒，最後先搵到多2匹坐騎。

而喺下個月其中兩場高班賽，分別係7月9號田戰嘅一班田草1200米，同埋7月12號嘅二班谷草1650米，潘頓話想同啲馬主、練馬師呼籲一吓，佢呢兩場賽事都未有坐騎，千祈唔使擔心搵佢唔到，佢好樂意效勞，如果想派馬跑呢兩場賽事，又未搵到騎師，不妨搵吓呢位冠軍啦。