【練馬師王】黃昏賽命中率高 信晒「1」哥！

由6月份開始沙田轉跑黃昏賽，至今4期賽事，蔡約翰與羅富全成績最好，各獲6W，但期間羅富全只派31駒上陣，遠少於蔡約翰41匹次，因此羅廐勝出率接近20%，命中率甚高。而今期沙田黃昏賽，羅富全與蔡約翰各自出馬8匹，計牌面似乎徒弟勝師傅，有望在「練馬師王」獨佔鰲頭，今期就捧「編號1」！

第8場三班1000米，羅富全雙龍出海，「實現夢想」兩戰田草1000米全勝，贏馬締速分別為55秒14及55秒52，屬今季第1及第3快的時間，實力大超級，即使今仗孭負132磅，對這匹體重高達1275磅的大馬而言，根本不構成阻力，篤定3連捷，可為羅富全穩執12分；同場「日日型」換黃智弘上陣，只負125磅，相當着數，季內曾由當時仍屬10磅仔身份的鍾易禮執韁，結果拚入季軍，今次部署相若，又有機會爭取三甲一席，不難與廐侶「實現夢想」埋Q。

除此之外，「知足常樂」是今季打吡參賽馬之一，該場2000米水準極高，「自勝者強」、「永遠美麗」及「直線力山」其後均能躋身分級賽盟主，「安遇」亦兩度勝出二班賽，「知足常樂」能夠置身前列位置，能力亦不簡單，今次重返2000米路程，對手實力與打吡時明顯有別，加上改由潘頓出策，勢可交出更強威力。

至於守尾門的「港林福將」，自從交由梁家俊接手策騎後，表現不斷提升，近兩次出戰田草1400米都成功脫穎而出，難得跑黏地或好快地都無損戰鬥力，3歲質新馬多才多藝，不難直落3連勝。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 1.95倍

2.告東尼 6.5倍

3.蔡約翰 10倍

4.賀 賢 12倍

5.方嘉柏 11倍

6.呂健威 22倍

7.大衛希斯 25倍

8.姚本輝 18倍

9.容天鵬 45倍

10.韋 達 30倍

11.文家良 30倍

12.葉楚航 25倍

13.黎昭昇 50倍

14.沈集成 40倍

15.伍鵬志 50倍

16.何 良 35倍

21.其他練馬師(苗禮德/高伯新/鄭俊偉/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石) 50倍