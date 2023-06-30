【張基焦點】北海盜試準出頭

布文今次賽事大部分坐騎均抽好檔，自然大大提升爭勝機會，當中與鄉里賀賢合作的「北海盜」，兩次出賽都有好走勢，今次有望出頭。另外，「勇猛神駒」仍有卡士，今次跑2000米抽內檔，值得留神。澳洲好手潘頓則有不少坐騎抽外檔，然而「堅又威」今回增程必合，有權補中；而後備補出的「快搏」則有好檔之助，跑回正常場地可吼。

第6場四班1600米，「北海盜」質素頗高，進度亦來得快，初出於1400米得季軍，翌仗增程跑一哩應屬目標，或許受到抽外檔影響，臨場飛數不算勁，仍可後上如飛追至殿軍，反映一哩合腳法，仄準後再攻同程，今次抽2檔好位，可望於季尾趕及贏馬交代。

第7場四班1400米，「堅又威」明顯要跑更長路程，而之前3次跑田草1200米末段也追得勁，前仗用馬昆姍姍來遲跑獲第2名，剛戰抽14檔被迫留得太後，最終落後兩個幾馬位得第4名，今次增程改用潘頓，鬥志無疑，況且同場對手實力平平，機會樂觀。

第4場二班2000米，香港回歸盃，「勇猛神駒」7歲馬戰鬥力未見太大退化，今季亦證明跑此程極具威力，總場次433由潘頓執韁，孭134磅不敵「健康快駒」，卻能擊敗受讓14磅的「錶之五知」，今次只讓後駒3磅，形勢更有利。至於最近演出反覆主因是不擅變化地，前仗於正常場地跑嫌短的谷草1800米也得亞軍，今次好檔用布文，坐二望一。

第10場三班1400米，「快搏」不論於澳洲抑或本地，跑軟爛地都無走勢，因此剛戰敗績可抹去，前仗刻意搶放才輸，今次改用羊毛面箍兼好檔，而本身有狀態埋門不用快跳，補出有威力。