【進階選項】發財大師全力搶攻

剛周三沈集成馬房「勇威神駒」以一個大超班姿態打開勝門，2倍大熱門表現合乎預期，但賽後聽練者訪問更有啟發。他指出馬兒季初生冬毛，狀態未算太好，其實在外國，好多練馬師亦以馬匹生理反應去判斷馬兒狀態，更深入者會測血液分析，心臟數據等林林總總。「勇威神駒」780萬是上屆最貴的一匹拍賣馬，如今真正適應水土應可如「雪勇神駒」般扶搖直上。

新一屆拍賣會昨晚已舉行，希望一眾馬主好運。第6場「發財大師」同售自去年香港拍賣會，360萬港元暫未回本，不過以其血統本應是匹遲熟長途馬，現時有表現已比預期來得快。雖然季初首戰已流鼻血，惟復出所見未有因此而戰鬥力減弱，前仗被「喜悅精靈」落飛偷襲得手，上仗賽前見何澤堯連跳多課，可惜撞正一個不利追的場地只得第6名。短時間再戰反映健康無大礙，近日天氣驟晴驟雨，場地應不會太乾快，馬房近期全力搶攻，未有因季尾時段而放軟手腳，有力補中。

你知我得上仗出色

第3場姚廐「你知我得」雖然與「燈胆王子」分屬全兄弟，但無論體重及型格均明顯優秀得多。上次初出跑1200米排14檔形勢當然吃虧，亦見過季內不少姚廐初出新馬排外檔三甲不入，但「你知我得」最後能追回第3絕對是出色表現。「你知我得」日後發展下來將如同父廐侶「斛斗雲」般可扳上一哩或1800米出擊，如今憑質素彌補路程不足，季尾質新馬在體力已佔上風，檔位改善更以足以扭轉局勢。