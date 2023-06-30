【孖T孖住上】水晶酒杯上仗輸波勾

長風餐單：知足常樂信潘頓

執筆時陰晴不定，天文台亦預計今日會有驟雨，保險計相信前置型馬匹會較佔上風，因此孖T揀膽，亦以跑法較機動之輩秤先。

第2口孖T頭關第3場，「你知我得」上仗初出即跑第3，配合進度今次補中亦不奇，但以三甲穩健程度計，則無疑以「水晶酒杯」更佳。此匹蔡廐馬今季出道已跑過7次，結果得1冠4亞表現甚準繩，上仗跑第5表現當然令人失望，但很大程度係因為馬匹在轉彎前，勒避他駒後蹄而外閃，而且不止一次，係兩度外閃，如此亦只係輸兩位多，亦反映了馬匹的能力，在四班絕對夠爭。潘頓吸取過上仗經驗再來，相信發揮方面會更佳，雖然仍負135頂磅，但相信有能力克服。

第4場潘頓重策「知足常樂」亦值得信賴，此駒初出一役其實就係配潘頓，跑得第6名後就無再合作，人馬久別重逢，出爭合發揮的2000米，按理都係想趁季尾贏回一仗作交代。

梓忠餐單：高份數上仗水準高

由於是補賽關係，因此出現了3日跑兩次的奇怪賽期，縱觀今期賽事，第4口孖T是全日形勢最單純的一口，可以用較少注碼博一博。

頭關跑四班1400米，而補賽的7月3日又安排了兩組四班1400米，如此頻密賽程，容廐「高份數」保護權報爭，擺明車馬有心出擊。此駒初出跑直路賽1000米得第6名，再出移師谷草角逐1200米，結果後上負於剛周三再出再贏的「太陽拍檔」，水準高到不得了。「高份數」乃「滿樂時」子嗣，所以今仗扳至1400米有利無害，一於作為重心。

尾關三班直路賽1000米，季內最後一次編排，而正好有兩匹超級分子在陣，如無意外是「實現夢想」與「嘉應精神」單打獨鬥局面。「實現夢想」兩出俱造55秒多快時間掄元，三班根本留不住；「嘉應精神」上仗締速亦佳，說不定能快放偷襲。