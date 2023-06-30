【三重彩地帶】14檔「至尊」在握

第5場四班1000米，總場次732同程的2至5名再碰頭，以該役走勢論，「精英至尊」沿途在中線推進，相對較為不利，一席季軍評級調高，今次轉排14檔，條件此消彼長下，可以秤先做複膽。

該役亞軍「善財童子」，兩戰表現與時並進，蔡廐質新分子亦令人較有信心，箭嘴向上合乎預期。「添開心」前仗同程13檔入Q，再出轉排4檔即冇影，檔位左右一切，今次排11檔又有計。另兩匹配腳要埋外檔馬，「龍騰飛翔」季內三班掄元，落到四班兼強配潘頓，直路賽又是射程，橫睇掂睇都是牌面分子；「快如龍」3戰皆北寓賽於操，復課試泥閘一放而回有點進步，這個鏡頭之前未見過，3歲馬開始納入正軌，13檔應該幫到手。

赤兔猴王四班發威

第6場四班1600米，「赤兔猴王」初出配鍾易禮，人馬都嫩發揮一般都跑近，實力曝光，隨後由師兄蔡明紹建功，上場升班兼增程初試1600米，雙重難度下只負乘內得第4，立足三班綽綽有餘，評60分唔揀三班，落番四班用鍾易禮，比贏馬時輕兩磅除笨有精，跑了5場再非生勾勾，小將應可勝任。「發財大師」上場遇不利追的形勢未展所長，今次B欄相對利後上馬，贏馬一役正是B欄同程。

上述兩駒做複膽，配腳先揀「北海盜」，兩戰得季殿，走勢俱佳，賀廐馬難得急進，必非池中物。「勝利之皇」重投賢廐兩仗均入前列，鬥志可信，1檔也是有利條件。「金像非凡」季初搏完即轉沉，惟上月中突然試閘並勝出，莫非趁季尾分利搏多鋪？「健康馬」季內有頭馬進帳，仍在季尾階段轉倉，這類馬亦具戰意。■海東