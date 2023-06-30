【J臣研究所】黃智弘尾場爭冠

呢兩三日除咗密密跑馬，周五晚仲有一年一度嘅香港國際拍賣會，馬會每年都隆重其事請嚟各地拍賣會要員出席，筆者執筆時也趕緊入場。不過今年喺試跑後只餘15匹馬，真係潑咗馬會一頭冷水，當中一匹貴貨「至高無極」子嗣，買入價高達70萬澳元，據聞試跑後內窺鏡測試三級，一般外國拍賣會如果出現三級，就算拍到都會退款。其實馬會多年來入貨，經常出現馬匹健康問題，係咪應該喺周歲買入時搵多一至兩個獸醫去驗呢？

先睇第7場，「天外飛天」季內贏過四班1400米，4歲馬落四班有優勢，搵布文搏殺排1檔靚位，可攞多W再抖暑。「高份數」腳法一般但勝在鬥心好，只要唔好喺內疊受困，就唔會因出腳問題踢到其他馬而影響發揮。「堅又威」上場輸在14檔，雖然今場10檔普通，但潘頓自然有方法。「俠客行」上場1400米獲亞軍，水準不俗，要拖一票。

第10場「勝神威」似擺擂台，但上場轉戰沙田1400米騎落未算好勁，其實點解唔跑多200米？既然有問號，馬膽寧願要「川河冠駒」，一連兩場打疊升班照贏，難得黃智弘騎得郁又有10磅減，根本好着數。「快搏」補上潘頓騎賀廐季內未交代馬，要吼實。「超級龍珠」1檔贏完兩仗俱敗，今場1檔隨時再現真身。「港林福將」進步中，機會唔敢睇小。