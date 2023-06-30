拍賣會總成交7,160萬 馬會帳面賺1234.1萬

2023香港國際馬匹拍賣會共有15駒供競投，結果總成交價為7,160萬，馬會帳面賺1234.1萬。LOT 13以860萬元成交價成為今屆標王，馬會喺此駒身上賺399.8萬元。

至於成本價最高達548.8萬嘅LOT 3，只以260萬元成交，馬會蝕本288,8萬元，為今屆蝕錢最多的一駒。賺得最多是LOT 7，成本價僅177.8萬元，卻以580萬成交，馬會喺此駒身上勁賺402.2萬。

國際馬匹拍賣及馬主事務支援高級經理羅子達表示，是次拍賣會非常成功，入場參加人數破歷年紀錄。今次主要有兩方面成功，先是反映馬主對香港賽事有一定信心，尤其賽事獎金來季進一步提升。另一方面，是次拍賣會反映馬主對搜羅馬匹程序有一定信心，尤其是購入馬匹方面，以及購入馬匹後培育，如何成為成功競賽馬匹等。

羅子達又提到，由於只會將健康良好，以及有質素嘅賽駒供馬主競投，所以是次至少10駒未有推出。雖然不少馬主反應熱烈，但整體上可能會有損失，最緊要各駒最終交出成績，為馬主帶來頭馬。而是次拍賣會成交平均價是470萬，比去年增長。

羅子達再次感謝各位馬主支持，尤其是「浪漫勇士」馬主劉栢輝以840萬購入一駒，另外，楊氏家族亦大力支持香港國際馬匹拍賣會，共以2,100萬購入4駒。