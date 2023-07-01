【分秒在握】試準有財力

布文剛周三連場出擊，取得1冠1亞3季的好成績，本來看似已到手的「騎師王」寶座，亦因同分下頭馬較少而飲恨於何澤堯，今次布文實力坐騎不少，其中「善財童子」再爭直路賽可坐正。

第5場四班1000米，好幾匹老對手又碰頭，相信會有一番惡鬥方能分勝負。翻查資料，在732總場次中，除了頭馬「威妙星」贏馬升上三班外，餘下2至5名馬匹今次又再同場，計及走勢及進度，上仗跑亞軍的「善財童子」，大有機會成功補中。此駒今季5月中方開上戰陣，初出配潘頓跑直路賽，成為3.4倍大熱只得第5名，翌仗換上布文再爭同程，雖然票數未有初出一役勁，但卻殺入第2名，若然際遇好一點，已更具威脅。

上仗「善財童子」跑直路賽排最外的11檔，本來貼住看台外欄係較佳跑線，但由於早段速度不及對手，因此布文早早已稍稍移入，到最後階段鬥衝時，由於直無去路，因此愈走愈人取位，到完全望空取得平衡後，頭馬「威妙星」已全速衝刺早着先鞕，如此這般，「善財童子」末段造22秒6追回第2輸1個馬位，表現其實不差。今次此駒排在1檔，看似條件不利，但可以肯定，末段取位必然順暢得多，以出賽經驗不多的馬匹而言，說不定更合發揮。

■長風

第5場 6善財童子 4精英至尊

3閃電烈馬 8大英才