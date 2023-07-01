【戰況R3】賀廐副練余詠詩返來頂更 贏馬捧盃噃！

第3場四班田草1200米粵港盃，大熱門係蔡、潘的「水晶酒杯」，不過今日排11檔全程頂3疊，衝上來盡晒力都係得第2咋，頭馬落在賀廐著綠格W的「威之星」身上，此匹8倍馬今場在布文胯下，走入面靚跑線，後上率先到終點，處女馬在港跑第23戰終於出頭了，提提各位，賀賢從化副練余詠詩，近期返咗來頂更，結果「威之星」開齋兼捧盃，堅係馬房福星呀。是場跑第3、4名，係同樣內欄後上的「魅力一丁」及希威森的「樂加福」。

賀賢贏到39W，差1W就平到個人單季頭馬紀錄，賽後佢好開心呀。至於馬主之一潘可榮表示愛駒流鼻血過後抖咗一排，今場賽前賀賢都話有信心可爭勝，不過原本練者想安排「威之星」下星期跑，但剛巧有朋友同美國公司同事喺外地嚟，所以就問賀賢可唔可以早一星期跑，而練者都安排到愛駒今日出賽，能夠贏馬捧盃感到驚喜。潘生又指，自己同賀賢除咗係練馬師同馬主關係之外，亦都係好好朋友，同賀賢一家都好熟，嚟緊「威威」系都有新馬，都會交畀賀賢訓練。

第3場賽果：3-1-14-9

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率3.3)

二重彩賽果：3-1(最後賠率30)