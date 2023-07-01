知足常樂捧盃 潘頓話自己跟啱馬！

今季在港首季服役的4歲精英賽駒「知足常樂」，在馬季完結前再次交出優異表現，以出色姿態攻下7月1日星期六在沙田馬場舉行的第二班2000米賽事香港回歸盃，亦令其鞍上人潘頓力求打破由莫雷拉保持的騎師在港單一馬季頭馬紀錄的目標再邁進一步。

由羅富全訓練的「知足常樂」今仗作本季第10次上陣，並取得季內第2場勝仗。今仗之勝亦為其馬主帶來100萬港元自購馬優異成績特別獎金，將其在港服役以來的累積獎金增至945萬港元。同時，潘頓亦進一步拉近與莫雷拉170場一季頭馬紀錄的距離，而現時距馬季完結尚有5個賽馬日。

來港前曾在澳洲兩奪頭馬的「知足常樂」今仗排4檔起步，這位5屆香港冠軍騎師在賽事早段將坐騎置於放頭馬「烈風」、「保羅承傳」及「百勝名駒」之後的第4位，形勢有利。

跑至最後800米，群駒之間的距離開始縮減，令到「知足常樂」一度困守在力弱的前領馬「烈風」及「保羅承傳」之後，潘頓繼而將馬兒轉向近欄推進並且成功望空，最終以一又四分一馬位之先擊敗「百勝名駒」掄元。「勇猛神駒」則在賽事中跑獲季軍，「知足常樂」造出的頭馬時間為2分01.56秒。

潘頓賽後說：「一如近期不少香港中長途賽事般，此賽領放馬早段所締的步速甚慢，令大部分馬群後方賽駒的騎師未能執行賽前擬定的戰略。我和馬兒一度形勢甚佳，但前領馬其後放緩速度，而且愈跑愈慢，這令大部分參賽馬被迫開始發力上前﹐馬群亦變得更為靠攏，一眾參賽馬開始力爭有利位置﹐準備作最後衝刺。」

「而我幸運地一直緊跟正確的一駒（『百勝名駒』）競跑，該駒加速時將我順勢帶上馬群前列，令我只需等待適當時機發力即可。」

潘頓今日除了夥拍「知足常樂」建功外，亦憑姚本輝馬房的「堅又威」增添頭馬進賬，而於今日兩勝頭馬之後，潘頓今季累積的頭馬數目亦達163場。

「知足常樂」今季出戰4歲馬經典賽事系列3關賽事時演出穩健，牠先在1月的香港經典一哩賽1600米跑獲第6名，其後2月出戰香港經典盃1800米時屈居亞軍，3月在寶馬香港打吡大賽2000米亦得第6。5月牠首次出戰分級賽，在2400米三級賽皇太后紀念盃居頭馬「直線力山」之後得亞軍。

「知足常樂」今日的表現亦獲潘頓擊節讚賞。

他說：「我認為馬兒的表現極為出色，牠今日負磅較重（132磅），而且今季已渡過了相當長的時間。羅富全為此駒的賽前準備工作確是無可挑剔，牠今仗排檔有利，對我們來說大有幫助，當然牠亦要在賽事中交出本身水準，結果馬兒亦做得到。」

羅富全表示這匹「美式法老」的兒子下季將以各項頂級賽事為目標。

「牠再次成功獲勝，對我來說最好不過，放眼下季，我希望牠有機會在好些大賽中上陣。」羅富全說。

「我認為2000米是牠的首本路程，但現時香港在此途程組別有『浪漫勇士」在陣。縱使如此，任何賽駒均會遇上巔峰甚或低潮，所有事都有機會發生。我們希望為牠安排適合的賽事，逐步提升馬兒狀態，向著本年底浪琴香港國際賽事的一級賽進發，我認為牠的實力可望能達到該水平。」

羅富全今日亦憑何澤堯策騎的「實現夢想」增添頭馬，令他在練馬師榜上稍為收窄與蔡約翰的差距，經過今次的賽事之後，羅富全今季暫以64場頭馬居第2位，以8場頭馬落後今季暫贏得72場的蔡約翰。

羅富全說：「『實現夢想』是匹好馬，今季牠不會再上陣，養精蓄銳以準備新一季的賽事，牠仍是匹年輕賽駒，仍可望續有進步。」現年仍只是3歲的「實現夢想」，今仗在負132磅下取得3連勝。

今日3勝頭馬兼做騎師王的何澤堯表示：「『實現夢想』今仗負重磅贏馬，實屬難能可貴，我樂見今次是馬兒在今季的最後一次出賽，牠仍年輕，相信下季會更為成熟。」

今日另一項錦標賽事粵港盃 (讓賽) 結果由賀賢馬房的「威之星」在布文胯下勝出。