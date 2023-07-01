【賽後報告】競賽小組話賀銘年跑錯！勝神威布文生位走死位唔問話？

是日賽後報告撮要：

第1場：「倍增勝數」於開閘時不願與馬群同步躍出，並無參與競逐。小組告訴練馬師大衛希斯，由於「倍增勝數」在以往出賽時曾有類似表現，該駒必須連續至少三次試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場：「文明之光」於跑過終點後有不妥，導致騎師蔡明紹須下馬。蔡明紹在下馬時背部受傷，隨後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。被查詢有關他於轉直路彎時的騎法，以及是否有機會在內疊推進時，梁家俊（「你知我得」）表示，他觀察到「水晶酒杯」在第3疊走勢良佳，因此他選擇讓坐騎向外移出以嘗試跟隨該駒。他又說，坐騎在向外移出時靠近「紅旺」的後蹄處於窘境，繼而於直路上望空。他說，坐騎在直路上對催策起初交出反應，但於接近150米處時未能再增速。賽後，「時時稱心」被發現右邊鼻孔有血，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內沒有血，因此該駒不被視為流鼻血。「你知我得」氣管內有很多痰。

第4場：被查詢有關「烈風」於賽事早段以快步速領放時，賀銘年表示，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，及可選擇在賽事步速不快時讓坐騎領放。他說，坐騎自外檔出閘，他須於早段消耗坐騎一些氣力以超越「百勝名駒」，儘管他意識到賽事該分段的步速偏快，但他認為這樣做是最佳選擇以避免走外疊。他又說，坐騎佔取稍前於「保羅承傳」的位置，其後他不願讓坐騎留後居該駒外側競跑，因為坐騎已領先該駒一些距離。

他說，「保羅承傳」的騎師無意保持領放，他遂讓坐騎展步上前切入領放，其後於中段減慢步速。小組考慮了賀銘年的證供後告誡他，他於早段沒有留住坐騎以居「保羅承傳」外側並於沿途以可持續更久的步速領放屬判斷錯誤。

被查詢有關「晴王」的表現時，希威森表示，他將坐騎留居後列，其後於轉直路彎時開始讓坐騎上前。他又說，坐騎在450米處靠近「錶之五知」的後蹄時失蹄，導致「敏捷神駒」須收慢避開坐騎的後蹄。他說，坐騎在直路上迅速恢復走勢，他能夠催策坐騎，但坐騎自該處起對催策反應令人失望。他說，他認為坐騎表現令人失望可歸因於升班、增程至2000米角逐及排大外檔出閘。「龍船狀元」被發現左跗關節部位割傷。

第5場：「大千陽明」於開閘時煩躁不安，在閘內坐下，因而失地甚多。

第6場：抵達起步點後，「發財大師」被發現失去右前蹄的蹄鐵。「發財大師」在重新裝上該蹄鐵後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢是否有機會於接近200米處時以更大力度催策坐騎時，戴文高表示，鑒於他仍憂慮坐騎太過靠近「眾歡笑」，遂不願在該階段全力催策坐騎。小組考慮了戴文高的證供後告誡他在情況許可下必須確保使用適當的力度催策坐騎。

第8場：「嘉應精神」氣管內有很多痰。

第9場：「極速之子」入閘後煩躁不安，以後足豎立及一度將左前腿擱在閘廂間隔上。「極速之子」其後接受獸醫檢查，獸醫表示該駒適宜出賽。被查詢時，何澤堯表示，「舞林密碼」於早段受擠迫，因而居於較他預期稍後的位置競跑。他又說，仍相對欠成熟的坐騎於直路上在催策下需花一些時間取得平衡，但末段衝刺頗佳。他說，坐騎於末段在「綠族無限」內側緊迫競跑，他未能全力催策坐騎至終點。

第10場：「勝神威」在最後359米在「超級龍珠」之後受困，因而未能被力策至終點。