【論戰天下】多產巨匠岳伯仁再衝愛打吡

今次一口氣轉播德國及愛爾蘭兩地打吡，打從1997年起，岳伯仁至今已勝出14次愛爾蘭打吡，當中包辦三甲甚至前四名次數亦不少，今有「多產巨匠」在手，再贏都只係錦上添花。至於德國打吡「影城大亨」增程有望反先「直接簡單」。

S1-7：今屆德國打吡是第154屆，「影城大亨」若然場地偏淋一點對其戰鬥力可望提升，其父「秘魯大城」是巴登大賽盟主，當年哩半變化地是其拿手好戲，相信增程對「影城大亨」更合，其練馬師顧奧義前屆曾勝打吡，今次檔好有望反先「直接簡單」。「月正滿天」去年兩歲跑一次右轉場即勝，今年復出於巴伐利亞經典賽只得第3名，但熱身後剛戰於巴登巴登的打吡預賽重拾水準，以強橫後勁輕取「古月」及「直接簡單」，後駒再出於冠軍聯賽補中，證明水準甚高。其父Sea The Moon 2014年於蘇銘倫胯下在此賽狂勝對手至今仍然令人印象難忘，且看能否助錫丹璧成為首位勝出德國打吡的女練馬師。

外隊馬只有2010年「潮語」及 2020年「發力猛衝」贏過兩次。今屆兩駒有來自英國的「正是時候」其實有半個德國血統，皆因其母Amona正是當年德國頂級名雌，「正是時候」前仗在希鐸面對其後成為女皇瓶冠軍的「貴格兒」仍被捧成大熱門，最後跑第3可算雖敗猶榮，剛戰只得3駒場合輕鬆補中屬意料中事，睇腳法回師哩半左右路程應可扳到，半冷佳選。贏過5屆德國打吡的胡拿亦有爭標籌碼，「直接簡單」上次初跑右轉場冠軍聯賽大變身爆出半冷門，唯一考驗「實穩金」子嗣再增程能否扳到。

多產巨匠衝擊英愛打吡孖寶

S2-1：贏過13屆火車路錦標的練馬師岳伯仁，應可增添勝仗追平歐伯恩的紀錄。「不容置疑」雖然初出表列賽1000米不敵「國王陛下」，但再出增程跑1200米改變跑法放頭即輕鬆補中。此匹「活頓鎮」子嗣馬主組合分量十足，「不容置疑」本身台型靚腳法瀟灑，莫雅再度親征，可以優先睇好。

科曼飛瀑級數較高

S2-2：來自英國挑戰者「科曼飛瀑」相信可憑較高級數取得甜頭。去年夏天代表作贏得古活馬場董事盃，今季復出表現仍穩定，上場約克公爵錦標只負於「晴天藍」及「喜菲皇女」，今仗何來這類強手？卻拉馬場比起英國場地起伏較少，照計更易應付。

笑一分縮程爆得勁

S2-3：短途讓賽選馬範圍闊，「笑一分」這匹8歲馬在卻拉馬場作戰經驗十足，由1000米至1200米均可應付，上場配見習生喬福仁減磅，沿中線狂追僅敗確欠運，小休個多月人馬捲土重來，縮回1000米可望爆得更勁，有望補中。

S2-4：「多產巨匠」6月初於英國打吡大賽奪冠，終於見到我們期望的一匹良血王者現真身，今返回大本營愛爾蘭作賽免舟車勞頓，本身級數已高於對手，再有多匹廐侶開路，成為第19匹英愛打吡孖寶冠軍馬應無懸念。「高樺勝雪」及「狂放球星」於英國打吡分列3、4名，缺少亞軍「鋼鐵大王」在陣，有望齊齊升一格。暗牌馬是未有跑英國打吡的「詐敵得分」，不過對上兩席亞軍正是負於「高樺勝雪」及「狂放球星」，計績都是三四名之爭。

法外狂徒減磅機高

S2-5：「法外狂徒」雖然兩戰卻拉馬場均敗，但一次跑2000米，另一場則是前仗居中而返，但不過負於頭馬只3個多馬位。上場轉戰高崗贏得精彩，今換見習生再減幾磅，若然賽日場地變軟爛更加提升機會，半冷之選。

S2-6：簡國能上月中在李奧柏犯規被罰停賽，今場其坐騎「茂宜嬌娃」由莫雅接手，出賽5次獲2冠2亞，去年兩歲在卻拉馬場贏過表列賽。今季復出剛戰首次不入三甲，但頭二馬實力非凡，況且「雷霆夜」子嗣或許現階段增程更合，場地起變化威力更大。

環礁絕色坐位望贏

S2-7：要在今組揀匹最有上升潛力的一匹，毫無疑問阿加汗的「環礁絕色」將是首選。上仗與同主廐侶「蹄起勁」攜手出戰愛爾蘭一千堅尼，結果留得更後位置，但末段追回不少失地跑第4名，今場3歲雌馬身份受讓磅多，只要交出比上仗再進步水準，居此坐位望贏。

狠作風轉草必啱跑

S2-8：「狠作風」至今只出賽4次，上次是易主轉投莫威利馬房復出，卻選擇出戰英國嶺飛膠沙地全天候馬拉松錦標，結果莫雅老貓燒鬚，直路在內欄塞車一步都冇騎過按韁大熱倒灶。雖然初跑草地，但看血統無不合之理，負磅有利改配基士希斯可見真章。