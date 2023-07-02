唔去日本 浪漫勇士10月南下出戰覺士盾

沈集成馬房鎮倉寶「浪漫勇士」，今季攻下香港盃，同時成功衞冕女皇盃，可惜喺三冠大賽3關賽事都跑第2名，而幕後一向有意安排呢匹中長途好手遠征海外，最初打算於今年10月尾去日本跑2000米G1秋季天皇賞，但考慮到極有可能面對全球一哥「春秋分」，最終放棄呢個計劃。

不過，即使唔去日本，並不代表「浪漫勇士」唔遠征，根據最近消息，沈集成計劃讓此駒遠征澳洲，出戰於10月28號於滿利谷馬場舉行嘅2040米G1覺士盾，亦不排除會先在澳洲跑一場熱身賽。沈集成透露馬主劉栢輝希望「浪漫勇士」出戰海外賽事，而佢同此駒合作無間嘅麥道朗商量後，認為覺士盾絕對適合馬兒發揮，亦決定於墨爾本先跑一場熱身，至於用邊場賽事作為熱身戰，成哥話會交畀麥道朗去諗。

另外，沈集成表示即使有心讓「浪漫勇士」遠征澳洲，但仍有唔少工夫要做，因為依家澳洲嗰邊嘅獸醫對馬匹檢驗有嚴格要求，喺「浪漫勇士」離開香港前先進行一次電腦掃描檢查，然後去到澳洲要再做兩次，先可以上陣。若然一切順利，沈集成話「浪漫勇士」下季先於澳洲出賽，然後返回備戰香港盃，只要此駒繼續有好表現，下季尾亦有機會去日本跑安田紀念賽或寶塚紀念賽。