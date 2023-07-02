擊退史卓棟 黑人年輕騎師捧走德班七月讓賽

今屆德班七月讓賽片段：

南非馬壇最高盛事德班七月讓賽，尋日於基維爾馬場舉行，然而受到限電措施影響，跑至第10場賽前，照明系統因電力不足出現問題，騎師們最終以安全理由拒絕上陣，結果原本編賽12場戲碼，被迫宣布腰斬，全日以9場賽事作結。

由於南非電力危機已宣布進入災難狀態，除了醫院等關鍵基礎設施可免於停電，全國俱要實施限電供應，照明系統原定於第10場開啟，以應付黃昏時段賽事，結果馬匹於閘口期間，燈光自動熄滅，在場人員經過檢查報未能修復，燈光不足加上昨日場地變化關係，騎師以安全為由拒絕上陣，而主辦當局Gold Circle集團表示已向政府備案申請豁免，對於今次腰斬賽事表示遺憾。

尚幸所有分級賽於前9場悉數舉行，全日賽事兩對騎練組合成為風頭躉，年輕騎師馬雅尼(Kabelo Matsunyane)，在名牌練馬師克福特支持下攜手起孖，先以Crimson King勝出三級賽，但更重要係夥拍Winchester Mansion揚威德班七月讓賽，賽事末段與史卓棟策騎大熱門「再度遇見」拋甩群駒單打獨鬥，以1/4馬位壓倒對手，馬雅尼新近升格大師傅即贏大賽，亦成為繼關銘諾後第二位黑人騎師勝出德班七月讓賽。

另一路霍勵賢與泰利騎練組合就攜手連中三元，當中包括另一項重頭戲，只限雌馬出戰嘅花園省錦標，騎者以Princess Calla擊敗蘇銘倫所騎嘅「沙漠奇迹」摘冠，至於前來客串之蘇銘今屆賽事手風欠順，只得3場亞軍。