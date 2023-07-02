航哥二話不說 全力奮鬥！

今季快將完結，未夠數嘅葉楚航，上期谷草夜賽憑「星雲浩騰」爆出16倍冷W，到剛周末又再起孖，差3場非五班W就畢到業！今次周一沙田夜賽，所派4駒均屬評分有利分子，季內均曾於田草跑入前兩名，且全部有谷草夜賽經驗，既然今回跑田草夜賽，有望展現威力，當中「二話不說」僅負119磅甚輕，有條件反彈。

第5場四班1400米，「二話不說」今季3度於四班上名，1月評46分只輸短頭獲亞軍，7歲馬戰力無大退化，居四班時刻具威脅。評分漸減下，此駒最近兩戰又恢復好走勢，前仗於田草1200米排13檔仍追得第5名，隔一個月上仗6月25日再跑，增程上1400米追得殿軍，表現續好。今季只餘下5次賽事，趁勇今次隔8日再跑，難得上仗後獲減至43分，今次只負119磅乃季內最輕一次，再戰1400米有力衝出重圍。

第1場五班1400米，「紅鬃烈馬」季初排1檔贏過四班1400米，只要有形勢配合，跑四班也有贏面，季中表現平平因此不斷減分，今回落五班排2檔靚位，優勢大增。此外，本身贏過田草及谷草，無論日賽與夜賽都適應，今回用王牌出擊之餘，改配鍾易禮減7磅有利。航哥最近與鍾易禮合作贏「星雲浩騰」，周一晚有權憑此駒搶食頭胡。

第2場五班1200米，「奮鬥雄才」今次條件似足季內出頭一役，除了也是四降五班跑田草1200米，同樣改配巴度及佩帶眼罩上陣。贏馬一役放出帶到表現出色，再出重返四班也獲亞軍，可見只要狀態省起，居四班也有力爭，落五班抵捧。第4場四班1400米，「一舖縱橫」今季12月評49分贏過，之後再多取1亞1季，可見8歲馬戰力仍盛。上仗布文接手跑第5名，此位高手繼續助拳，機會秤先。